$!Gobernadora de Sinaloa aplaude apoyo federal en seguridad ante Sheinbaum

CULIACÁN._ La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, aplaudió ante la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el respaldo del Gobierno federal en materia de seguridad y afirmó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es necesaria para recuperar la tranquilidad en el estado.
Durante el evento realizado este domingo en la Feria Ganadera de Culiacán, Domínguez Nava señaló que Sinaloa ha atravesado “tiempos complejos de violencia y dolor”, pero sostuvo que el apoyo federal representa una esperanza para que la entidad continúe recuperando su seguridad.
“El despliegue de las Fuerzas Armadas para la pacificación ha sido fundamental. Por eso, a nombre del pueblo de Sinaloa, le reitero los agradecimientos por todo su apoyo”, expresó.
La Gobernadora destacó que alcanzar la tranquilidad requiere de coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios, además de la participación de la sociedad y los sectores productivos.
“Sabemos que la tranquilidad es posible trabajar de coordinación: la Federación, el Estado y los municipios, con la participación de la sociedad, de los sectores productivos, de las ciudades y de todo el pueblo”, señaló.
Domínguez Nava sostuvo que las estrategias de seguridad deben complementarse con políticas de bienestar que atiendan las causas de la violencia.
“Construir la paz es nuestro compromiso. Las estrategias de seguridad nos permiten responder ante las circunstancias inmediatas; la paz duradera que alcanza ampliando los derechos no puede separarse del bienestar”, afirmó.
En su mensaje, la Gobernadora también destacó las políticas sociales impulsadas durante el Gobierno de Sheinbaum, particularmente en materia de educación, vivienda, salud y pensiones.
Señaló que la incorporación de estos apoyos como derechos constitucionales representa, desde su perspectiva, un cambio respecto a las políticas de gobiernos anteriores.
“Ese es el sentido de una política humanista: poner en el centro la vida de las personas, gobernar para todas y todos y hacerlo con justicia social”, dijo.
Domínguez Nava también aprovechó su intervención para respaldar la defensa de la soberanía nacional planteada por Sheinbaum.
“Desde Sinaloa, la respaldamos y reiteramos la lucha en defensa de nuestra soberanía nacional”, manifestó.
Finalmente, la Gobernadora destacó que Sinaloa es un pueblo trabajador que, pese a los momentos de violencia, mantiene su identidad cultural y la esperanza en la transformación.
“Sinaloa es grandeza cultural. Aquí hay un pueblo que trabaja, que ha sabido hacer de su identidad propia, a través de la música, de la gastronomía, que resiste y mantiene viva la esperanza en la transformación”, expresó.