$!Gobernadora de Sinaloa aplaude apoyo federal en seguridad ante Sheinbaum

CULIACÁN._ La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, aplaudió ante la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el respaldo del Gobierno federal en materia de seguridad y afirmó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es necesaria para recuperar la tranquilidad en el estado.

Durante el evento realizado este domingo en la Feria Ganadera de Culiacán, Domínguez Nava señaló que Sinaloa ha atravesado “tiempos complejos de violencia y dolor”, pero sostuvo que el apoyo federal representa una esperanza para que la entidad continúe recuperando su seguridad.

“El despliegue de las Fuerzas Armadas para la pacificación ha sido fundamental. Por eso, a nombre del pueblo de Sinaloa, le reitero los agradecimientos por todo su apoyo”, expresó.

La Gobernadora destacó que alcanzar la tranquilidad requiere de coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios, además de la participación de la sociedad y los sectores productivos.

“Sabemos que la tranquilidad es posible trabajar de coordinación: la Federación, el Estado y los municipios, con la participación de la sociedad, de los sectores productivos, de las ciudades y de todo el pueblo”, señaló.