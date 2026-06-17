Gobernadora de Sinaloa descarta solicitar licencia por maternidad

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, anunció que no solicitará licencia por maternidad y que continuará al frente de la administración estatal durante las últimas semanas de su embarazo, así como después del nacimiento de su bebé.

Señaló que ya tomó la decisión de mantenerse en funciones y adaptar su esquema de trabajo conforme lo requiera su estado de salud.

“Ya decidí no tomar licencia por maternidad, voy a estar trabajando desde casa y reincorporarme en cuanto ya mi cuerpo así lo permita; no voy a pedir licencia”, declaró.

Bonilla Valverde explicó que continuará realizando actividades tanto en oficina como en territorio mientras las condiciones físicas se lo permitan y que no tiene previsto separarse formalmente del cargo.

“Voy a estar hasta el último momento trabajando en mis oficinas, en territorio, como lo he hecho hasta el momento”, expresó.

Al ser cuestionada sobre cuándo comenzará a trabajar desde casa, respondió que seguirá con su agenda habitual hasta el final de su embarazo.

La decisión implica que la Gobernadora mantendrá la conducción del Gobierno durante el periodo posterior al nacimiento de su hija, aunque con actividades remotas mientras se recupera físicamente.

El anuncio se dio al inicio de un evento relacionado con las Jornadas por la Paz y el programa Jóvenes Unidos Uniendo Barrio, impulsado en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.