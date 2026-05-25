Gobernadora de Sinaloa evita opinar sobre citatorios de la FGR a funcionarios señalados por EU

La Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde evitó emitir una postura sobre los citatorios girados por la Fiscalía General de la República a los 10 funcionarios mexicanos acusados por el Gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con el narcotráfico, entre ellos el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Señaló que se trata de un asunto que corresponde exclusivamente a la Federación y a la Fiscalía General de la República.

“Pues ese tema, todos lo sabemos que es un tema de la Federación, de la Fiscalía General de la República”, expresó.

Bonilla Valverde indicó que no emitiría comentarios personales respecto al caso para no interferir en el trabajo de las autoridades federales encargadas de las investigaciones.

“No quisiera dar ningún comentario de mi persona hacia eso porque pues estaría, como siempre lo he dicho, no podemos entrometernos ni faltar al respeto a esas instituciones como es la FGR que está haciendo su trabajo”, declaró.

Reiteró que será la autoridad federal la encargada de conducir las investigaciones y definir el curso legal de los casos relacionados con los señalamientos realizados por Estados Unidos.

El pasado fin de semana funcionario sinaloenses, entre ellos el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, fueron citados por la Fiscalía General de la República en calidad de testigos por las acusaciones realizadas por el Gobierno de los Estados Unidos que los ubica como una red que favoreció al crimen organizado.

Sobre ello Rocha Moya sostuvo ser un hombre sin temor.

“Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”, expresó en una publicación vía X.