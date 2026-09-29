Gobernadora de Sinaloa pide a población confiar en atención ante lluvias por ‘Polo’

Ante las lluvias previstas en Sinaloa por los efectos del Huracán Polo, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava pidió a la población confiar en que las autoridades están preparadas para atender cualquier afectación.

Señaló que desde el sábado se mantiene sesión permanente el Consejo Estatal de Protección Civil para atender a la población en caso de nuevas afectaciones.

“Seguiremos monitoreando todos los albergues que hemos anunciado, están preparados, quienes tienen que activarse de inmediato están listos y en ese sentido, decirle a la ciudadanía que confíen en que hay una atención de toda la instancias involucradas municipales, estatales, y federales”, expresó.

Como medida preventiva ante las lluvias asociadas a “Polo”, la Secretaría de Educación Pública y Cultura amplió este martes la suspensión de clases vespertinas a todos los municipios de Sinaloa.

El Servicio Meteorológico Nacional había previsto lluvias intensas en el norte de Sinaloa para este martes, además de vientos y oleaje elevado en el Golfo de California por los efectos del sistema.

Indicó que las afectaciones registradas en comunidades de Navolato y Guasave por el aumento temporal del nivel del mar este lunes ya se han atendido.

Explicó que en esas comunidades el agua llegó a zonas habitadas, pero las familias pudieron regresar posteriormente a sus domicilios.

“Hemos estado apoyando y seguimos monitoreando y seguimos atendiendo”.

“Se les atendió dándoles apoyo para material de limpieza, algunas despensas, algunos que sí que se quedaron en un albergue ahí en una de las comunidades de Navolato, pero fue prácticamente preventivo. Afortunadamente no pasó a otros niveles”.

Algunas, dijo, recibieron material de limpieza y despensas, mientras que otras fueron trasladadas de manera preventiva a un albergue en Navolato.

Domínguez Nava afirmó que, hasta el momento, no tienen reportes de daños a muebles o electrodomésticos, aunque aseguró que, de presentarse, habrá seguimiento y apoyo para las familias afectadas.

“Hay reservas para cualquier contingencia y apoyo a las familias para que ellos puedan tener una recuperación en posibles daños a sus bienes”, dijo.