El Gobierno de Sinaloa prepara una serie de reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado para que la Policía Estatal cuente también con facultades de investigación, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

Señaló que próximamente presentarán estas modificaciones para fortalecer las capacidades de las corporaciones de seguridad.

“Vamos a armonizarnos con lo que establecen las leyes federales y nos hemos estado concentrando justamente en este tema para que podamos avanzar aceleradamente en lo que requiere la ciudadanía en temas de seguridad”, expresó.

Sin embargo, la Gobernadora no precisó cuándo será presentada la iniciativa ni detalló cuáles serían los cambios específicos que se incluirían en la ley.

Únicamente adelantó que el tema se encuentra en revisión para avanzar con las reformas.