Gobernadora de Sinaloa reconoce a Luis Romo por darle el triunfo a México ante Corea

El futbolista sinaloense Luis Romo, quien anotó el gol con el que la Selección Mexicana derrotó 1-0 a Corea del Sur en su segundo compromiso de la Copa del Mundo 2026, fue felicitado por Yeraldine Bonilla Valverde, Gobernadora interina de Sinaloa.

A través de una publicación en redes sociales, la Mandataria estatal destacó el desempeño del mediocampista y aseguró que su actuación representa un motivo de orgullo para los sinaloenses.

“¡Orgullo de Sinaloa y de México! Con un gol de Luis Romo, nuestra Selección Mexicana consiguió una importante victoria en la Copa del Mundo”, expresó.

Bonilla Valverde reconoció la trayectoria del jugador y celebró que un deportista originario de la entidad sea protagonista en el máximo escenario del futbol internacional.

“Muchas felicidades, Luis. Todas y todos los sinaloenses estamos muy orgullosos de verte poner en alto el nombre de nuestra tierra”, añadió en su mensaje.