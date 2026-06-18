Gobernadora de Sinaloa reconoce a Luis Romo por darle el triunfo a México ante Corea

El futbolista sinaloense Luis Romo, quien anotó el gol con el que la Selección Mexicana derrotó 1-0 a Corea del Sur en su segundo compromiso de la Copa del Mundo 2026, fue felicitado por Yeraldine Bonilla Valverde, Gobernadora interina de Sinaloa.
A través de una publicación en redes sociales, la Mandataria estatal destacó el desempeño del mediocampista y aseguró que su actuación representa un motivo de orgullo para los sinaloenses.
“¡Orgullo de Sinaloa y de México! Con un gol de Luis Romo, nuestra Selección Mexicana consiguió una importante victoria en la Copa del Mundo”, expresó.
Bonilla Valverde reconoció la trayectoria del jugador y celebró que un deportista originario de la entidad sea protagonista en el máximo escenario del futbol internacional.
“Muchas felicidades, Luis. Todas y todos los sinaloenses estamos muy orgullosos de verte poner en alto el nombre de nuestra tierra”, añadió en su mensaje.
El tanto de Romo significó la victoria para el conjunto mexicano este jueves frente a Corea del Sur, en un partido clave dentro de la fase de grupos, resultado que fortaleció las aspiraciones del Tricolor en la justa mundialista.
La actuación del futbolista generó numerosas reacciones de apoyo y reconocimiento en redes sociales, donde aficionados y figuras públicas destacaron la aportación del sinaloense en uno de los momentos más importantes para la Selección Mexicana en el torneo.