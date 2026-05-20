$!Gobernadora de Sinaloa se reúne con colectivos de madres buscadoras y refrenda acompañamiento

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, informó que sostuvo una reunión con integrantes de colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas en la entidad.
A través de una publicación en redes sociales, señaló que la lucha de las familias buscadoras representa un compromiso para las autoridades y aseguró que continuará el acompañamiento institucional hacia estos grupos.
“Me reuní con integrantes de colectivos de madres buscadoras, su lucha nos compromete a todas y todos. Desde el Gobierno de Sinaloa mantenemos el compromiso de atenderlas con respeto, sensibilidad y responsabilidad. Seguiremos cercanas, escuchando y acompañando sus esfuerzos en todo momento”, publicó.
La reunión ocurre en un contexto en el que colectivos de búsqueda han mantenido exigencias para fortalecer las acciones de localización de personas desaparecidas, así como mejorar la atención y coordinación con las autoridades estatales y federales.
En los últimos meses, madres buscadoras han realizado jornadas de rastreo en distintos municipios de Sinaloa, además de solicitar mayor rapidez en las investigaciones y atención por parte de las instituciones encargadas de la búsqueda de personas.