$!Gobernadora de Sinaloa se reúne con colectivos de madres buscadoras y refrenda acompañamiento

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, informó que sostuvo una reunión con integrantes de colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas en la entidad.

A través de una publicación en redes sociales, señaló que la lucha de las familias buscadoras representa un compromiso para las autoridades y aseguró que continuará el acompañamiento institucional hacia estos grupos.

“Me reuní con integrantes de colectivos de madres buscadoras, su lucha nos compromete a todas y todos. Desde el Gobierno de Sinaloa mantenemos el compromiso de atenderlas con respeto, sensibilidad y responsabilidad. Seguiremos cercanas, escuchando y acompañando sus esfuerzos en todo momento”, publicó.