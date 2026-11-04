Gobernadora de Sinaloa se reúne con diputados de Morena y aliados por presupuesto y Ley de Transparencia

La Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, informó que sostuvo una reunión de trabajo con Diputados de Morena y del Partido Verde para revisar asuntos legislativos, la agenda de los próximos días y el proyecto del presupuesto para el 2027.

Domínguez Nava explicó que el encuentro se realizó a petición de los legisladores, con quienes ha mantenido comunicación y trabajo conjunto.

Entre los temas abordados estuvo el presupuesto, aunque rechazó que durante la reunión se plantearan solicitudes de recursos o compromisos entre el Ejecutivo y los diputados.

“Ni yo les pido ni ellos me piden, lo que acordamos fue revisar de manera conjunta”, señaló al ser cuestionada sobre las peticiones relacionadas con el gasto público.

Domínguez Nava manifestó que también estaría dispuesta a reunirse con legisladores del PAN, Movimiento Ciudadano y las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso, si existe interés de su parte.

“Si ellos están interesados en tener una reunión de trabajo, con mucho gusto lo hacemos”, expresó.

Explicó que estos encuentros forman parte de la coordinación institucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, aunque cada uno mantiene sus propias atribuciones.

Como ejemplo, mencionó el proceso para aprobar la nueva Ley de Transparencia, una propuesta presentada por el Ejecutivo estatal que actualmente se encuentra en revisión en el Congreso.

Indicó que este tema no corresponde únicamente a Morena y al Partido Verde, sino que deberá revisarse con todos los grupos parlamentarios para buscar que la legislación pueda aprobarse en el corto plazo.

“Esto implica no solo a los diputados de Morena y del Verde, es con todos los grupos parlamentarios”, sostuvo.