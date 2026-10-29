$!Gobernadora de Sinaloa visita Juan José Ríos y festeja por segundo aniversario municipal

JUAN JOSÉ RÍOS._ La Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez recorrió las instalaciones del Ayuntamiento de Juan José Ríos.
Constató la atención a la ciudadanía y felicitó a funcionarios por el segundo aniversario de la creación del municipio número 20, que se cumple el 1 de noviembre. Instó a trabajar con humanismo.
La visita de la Gobernadora, invitada por la Alcaldesa Evangelina Llanes, permitió saludar a trabajadores y ciudadanos.
Durante su recorrido, Graciela Domínguez constató la atención y los servicios que se prestan en el recinto municipal.
Aprovechó la ocasión para felicitar por el segundo aniversario del municipio número 20.
“El 1 de noviembre de 2024 Juan José Ríos entró en funciones como el municipio número 20 de Sinaloa, lo hizo lleno de retos y potencialidades, dotado de una variedad de recursos naturales con potencial de desarrollo económico y productivo”, precisó la Gobernadora.
Durante su estancia, la Gobernadora instó a los funcionarios públicos a trabajar con respeto, poniendo a la población en el centro de su labor.
La municipalización de Juan José Ríos se logró en 2021, junto con Eldorado, mediante el Decreto No. 598, tras un proceso de gestión social en ambas regiones.
En ese momento, el Congreso de Sinaloa era presidido por la actual Gobernadora, Graciela Domínguez Nava.
Juan José Ríos entró en funciones como municipio el 1 de noviembre de 2024, siendo Evangelina Llanes Carreón su primera Alcaldesa electa.