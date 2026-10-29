$!Gobernadora de Sinaloa visita Juan José Ríos y festeja por segundo aniversario municipal

JUAN JOSÉ RÍOS._ La Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez recorrió las instalaciones del Ayuntamiento de Juan José Ríos. Constató la atención a la ciudadanía y felicitó a funcionarios por el segundo aniversario de la creación del municipio número 20, que se cumple el 1 de noviembre. Instó a trabajar con humanismo.

La visita de la Gobernadora, invitada por la Alcaldesa Evangelina Llanes, permitió saludar a trabajadores y ciudadanos. Durante su recorrido, Graciela Domínguez constató la atención y los servicios que se prestan en el recinto municipal. Aprovechó la ocasión para felicitar por el segundo aniversario del municipio número 20.

“El 1 de noviembre de 2024 Juan José Ríos entró en funciones como el municipio número 20 de Sinaloa, lo hizo lleno de retos y potencialidades, dotado de una variedad de recursos naturales con potencial de desarrollo económico y productivo”, precisó la Gobernadora. Durante su estancia, la Gobernadora instó a los funcionarios públicos a trabajar con respeto, poniendo a la población en el centro de su labor.