Gobernadora deja en manos de Ahome continuidad de recintos culturales

El cierre anunciado para el Teatro Ingenio, el Museo Trapiche y el Centro de Innovación y Educación (CIE) no estaría definido de manera definitiva, pues será el Ayuntamiento de Ahome el que determine qué ocurrirá con estos espacios, señaló la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde.

La Gobernadora explicó que, aunque el Gobierno de Sinaloa ha participado con recursos para contribuir al funcionamiento de los tres recintos, las instalaciones son propiedad del Municipio de Ahome.

Ante el anuncio realizado por Impulsora de la Cultura y de las Artes IAP (IMCA) sobre la suspensión de actividades a partir del 31 de agosto, Bonilla Valverde sostuvo que el organismo administrador no tiene por sí solo la facultad para decidir el destino de los edificios.

“Esos inmuebles son inmuebles del Ayuntamiento. No es el patronato el que puede decir que las instalaciones se van a cerrar; esa ya es decisión del Ayuntamiento porque el inmueble es del Ayuntamiento de Ahome. Ese inmueble pertenece al Ayuntamiento de Ahome y eso ya depende del municipio, si va a seguir funcionando, que lo más seguro es que va a ser así, porque este Gobierno del Estado siempre está a favor de la comunidad”, expresó.

Bonilla Valverde señaló que existe la posibilidad de que los recintos continúen abiertos, al considerar que la determinación final corresponde a la autoridad municipal.

El pronunciamiento ocurre después de que IMCA IAP informara que sus tres espacios culturales dejarían de operar al finalizar agosto, debido a dificultades económicas que, de acuerdo con la institución, hacen inviable mantener su funcionamiento durante este año.

La directora ejecutiva de IMCA IAP, Rosa Irma Peñuelas Castro, dio a conocer el pasado 11 de agosto que el Consejo del organismo había acordado el cese de operaciones, programado para el último día de este mes.

Los recintos han funcionado durante casi 20 años como espacios dedicados a actividades culturales, educativas, científicas y de innovación para habitantes de Los Mochis y municipios de la región.

Ahora será el Ayuntamiento de Ahome el que deberá definir si se mantiene el cierre anunciado o si busca una alternativa que permita conservar en funcionamiento estos espacios.