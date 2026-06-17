Gobernadora descarta buscar la Gubernatura y afirma estar enfocada en su responsabilidad actual

Yeraldine Bonilla Valverde, Gobernadora de Sinaloa, descartó tener aspiraciones para contender por la Gubernatura en el próximo proceso electoral y aseguró que, por ahora, está concentrada en las responsabilidades que implica su encargo al frente de la administración estatal.

La Gobernadora fue cuestionada sobre una eventual participación en la contienda por la Gubernatura, posibilidad que rechazó de manera categórica.

“Yo ahorita tengo mucho trabajo y mucha responsabilidad como gobernadora. Estoy enfocada en mi trabajo”, respondió.

Enfatizó que no contempla registrarse como aspirante y que su prioridad es atender los asuntos de Gobierno.

“Yo descarto totalmente registrarme para la Gubernatura”, afirmó.

Las declaraciones se dieron en un contexto en el que algunos actores políticos han comenzado a solicitar licencia a sus cargos o han manifestado públicamente su intención de participar en futuros procesos electorales.

Sobre esos movimientos, la gobernadora señaló que respeta las decisiones de quienes decidan buscar una candidatura.

“Mi respeto para todas mis compañeras, diputadas y no diputadas, mujeres y hombres que se van a registrar en esta convocatoria. Es una decisión que cada uno va a tomar y suerte para cada uno de ellos”, expresó.

Asimismo, indicó que hasta el momento ningún integrante de su Gabinete le ha comunicado la intención de separarse del cargo para participar en el proceso político.

“Por el momento, a mí nadie me ha manifestado la intención; solamente lo que he visto en redes sociales”, comentó.

Reiteró que su atención está puesta en las tareas de Gobierno y en los programas que actualmente desarrolla la administración estatal.