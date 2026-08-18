Gobernadora desconoce situación de Gerardo Mérida tras salir de prisión en Nueva York

La Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde afirmó que desconoce cuál es la situación actual del ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, luego de que trascendiera su salida del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.

Indicó que el proceso del General en retiro corresponde exclusivamente a las autoridades de Estados Unidos, por lo que su administración no ha recibido información oficial sobre su situación.

“No tengo conocimiento, solamente lo que ustedes han publicado en redes sociales, ese es un tema que está tratando Estados Unidos”, expresó, al dirigirse a periodistas.

La declaración se dio después de que registros del Buró de Prisiones y autoridades judiciales estadounidenses señalaran que Mérida Sánchez dejó el centro penitenciario el pasado 11 de agosto.

El ex Secretario permaneció detenido durante aproximadamente tres meses, luego de entregarse a las autoridades estadounidenses el 11 de mayo, tras darse a conocer acusaciones relacionadas con presuntos delitos de narcotráfico que involucran a funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa.

De acuerdo con versiones periodísticas difundidas a nivel nacional, Mérida Sánchez estaría avanzando en una negociación con autoridades estadounidenses.

Sin embargo, que su nombre ya no aparezca en el registro del centro penitenciario no significa necesariamente que haya quedado en libertad, pues existe la posibilidad de que se encuentre bajo custodia de otra autoridad o departamento de Estados Unidos.