Gobernadora evade explicar acciones ante 96 asesinatos de mujeres en Sinaloa

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, evitó explicar cuáles son las acciones concretas que realiza su administración ante los 96 asesinatos de mujeres registrados en el estado en lo que va de 2026.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la Gobernadora fue cuestionada sobre el registro de más de 90 mujeres asesinadas en Sinaloa durante este año y se le pidió un comentario sobre las condiciones de seguridad.

“Estamos trabajando y seguiremos trabajando sin descanso”, respondió.

Ante la insistencia sobre en qué está trabajando su Gobierno para atender la situación, Domínguez Nava no ofreció detalles.

- ¿En qué se trabaja, Gobernadora?

“Estamos trabajando”, se limitó a señalar.

La Gobernadora fue cuestionada nuevamente: “¿En qué?”, pero no respondió y dio por terminada la interacción con los medios.

“Gracias, gracias. Que sigan disfrutando. Gracias”, expresó antes de retirarse.

El intercambio ocurrió durante los festejos patrios en Culiacán, en un contexto de violencia que mantiene al estado entre los focos de atención en materia de seguridad.

Hasta este 15 de septiembre, el registro citado contabiliza 96 mujeres asesinadas en Sinaloa durante 2026, cifra que motivó el cuestionamiento directo a la Gobernadora sobre las acciones de su administración.

Sin embargo, durante la breve interacción, Domínguez Nava no precisó programas, operativos, estrategias o medidas específicas relacionadas con la prevención y atención de estos casos.