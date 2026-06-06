Gobernadora evita pronunciarse sobre postura de Luisa María Alcalde respecto a la economía de Sinaloa

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde evitó pronunciarse sobre las declaraciones de la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, que aseguró que en la entidad no existe una crisis económica.

Cuestionada este sábado sobre si coincidía con la postura expresada por la funcionaria federal, la mandataria respondió únicamente que se sigue trabajando por el estado.

“Vamos a seguir trabajando por Sinaloa. Gracias”, dijo sin abundar en el tema.

La pregunta surgió luego de que Luisa María Alcalde dedicara la primera emisión del espacio gubernamental “Derecho de Réplica” a desmentir las declaraciones realizadas por la presidenta de Coparmex en Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta, en una entrevista con la periodista Azucena Uresti.

En ese espacio, la representante empresarial afirmó que la economía del estado había caído 35 por ciento, que las inversiones estaban detenidas, que alrededor de siete mil empresas formales habían cerrado y que 38 mil personas habían perdido su empleo.

En respuesta, la consejera jurídica presentó cifras del Inegi, la Secretaría de Economía y el IMSS para sostener que los datos difundidos eran imprecisos.

De acuerdo con la exposición de Alcalde Luján, Sinaloa registró un crecimiento económico de 4.2 por ciento al cierre de 2025, captó 125.8 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa durante el primer trimestre de 2026 y sumó más de cinco mil empleos formales entre julio de 2024 y abril de 2026.

La funcionaria federal también señaló una reducción del 63 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en la entidad, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Gabinete de Seguridad.