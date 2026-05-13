Gobernadora interina de Sinaloa acudirá este jueves a reunión con Sheinbaum sobre IMSS-Bienestar

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, informó que este miércoles por la noche viajará a la Ciudad de México para participar mañana jueves en una reunión convocada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, junto con los gobernadores de las entidades incorporadas al IMSS-Bienestar.

La Mandataria estatal señaló que el encuentro está programado para las 12:00 horas.

“El día de mañana es la reunión con la Presidenta, pero el día de hoy salgo a Ciudad de México. Estamos invitados los gobernadores de todo el País donde se encuentra el IMSS-Bienestar. El día de mañana a las 12:00 es esta reunión en Palacio Nacional”, expresó.

Bonilla Valverde indicó que hasta el momento el Gobierno federal no les ha informado cuál será el tema específico del encuentro.

“La verdad que la información aún no la tenemos de cuál será el tema que se va a tratar porque es una convocatoria del Gobierno federal”, comentó.

No obstante, adelantó que, de ser necesario, realizará gestiones para atender necesidades del sistema de salud en Sinaloa.

“Si hay necesidad de hacer gestiones para nuestro IMSS-Bienestar lo vamos a hacer, claro que sí. Llevo algunos apuntes de solicitudes”, dijo.

La Gobernadora aclaró que no llevará un pliego petitorio formal, aunque sí cuenta con solicitudes preparadas para plantearlas si se presenta la oportunidad.

Será la primera reunión presencial entre Bonilla Valverde y Sheinbaum Pardo desde que la Mandataria sinaloense asumió el cargo el pasado 2 de mayo, tras la licencia temporal solicitada por Rubén Rocha Moya.