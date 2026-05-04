Gobernadora interina de Sinaloa compromete a velar por la seguridad de Sinaloa

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, se comprometió a velar de manera permanente por la seguridad en el Estado, durante la visita del Gabinete de Seguridad este lunes.

Al dirigir su mensaje, afirmó que su experiencia en distintas responsabilidades públicas le ha permitido conocer la realidad de Sinaloa.

Señaló que ha trabajado por el Estado desde diversas encomiendas, incluida su reciente cargo en la Secretaría General de Gobierno.

Con base en ello, aseguró que asume el compromiso “irrenunciable” de atender la seguridad.

Indicó que esta labor será constante y coordinada con las autoridades federales.

“Asumo el irrenunciable compromiso de velar minuto a minuto por la seguridad del Estado”, expresó.