Gobernadora llama a participar en la Jornada Nacional de Reforestación; Sinaloa sembrará más de 157 mil árboles

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde convocó a la ciudadanía a participar en la Jornada Nacional de Reforestación, que se llevará a cabo el próximo domingo 9 de agosto en las 32 entidades del país como parte de una estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer el patrimonio forestal.

Durante su participación en el enlace de la Mañanera del Pueblo, la mandataria estatal informó que en Sinaloa la jornada se desarrollará en los 20 municipios, iniciando en Ahome, donde se contempla la siembra de más de 157 mil árboles nativos distribuidos en 109 polígonos y una superficie de 691 hectáreas.

Bonilla Valverde destacó que la campaña busca fomentar una cultura de cuidado y respeto por el medio ambiente, además de incentivar la participación ciudadana en acciones de conservación.

“En el estado de Sinaloa vamos a reforestar 109 polígonos con más de 157 mil árboles sembrados en 691 hectáreas”, señaló la Gobernadora durante el enlace con el Gobierno federal.

A nivel nacional, la Jornada Nacional de Reforestación tiene como meta plantar más de 6.6 millones de árboles y, de acuerdo con lo anunciado por la Presidenta, se realizará de manera anual.

En las actividades en Sinaloa participarán la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), autoridades federales, municipales y militares, así como jóvenes del programa Sembrando Vida y ciudadanos que se sumen a la jornada.