Gobernadora mantiene comunicación con enlace de Sheinbaum para definir plan de gobernabilidad

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, informó que mantiene comunicación y coordinación con un enlace de la Presidencia de la República, encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, para establecer un plan integral de gobernabilidad en el Estado.

La Mandataria estatal señaló que desde las primeras horas de su administración ha trabajado de manera estrecha con un equipo de la Presidencia que se encuentra en Sinaloa, con el propósito de definir acciones y reforzar el trabajo de su Gobierno.

“Estas primeras horas hemos estado en una relación muy estrecha con un enlace, con un equipo que está acá en Sinaloa de la Presidencia de la República, donde estamos ya trabajando a marchas forzadas en muchos temas para sobre todo enfocar en un plan integral de gobernabilidad para reforzar las acciones de nuestro Gobierno”, dijo.

Domínguez Nava destacó que esta coordinación forma parte de los trabajos iniciales de su administración para establecer una ruta de gobernabilidad y fortalecer las acciones del Gobierno estatal.