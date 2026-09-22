Gobernadora no descarta cambios en el gabinete de Sinaloa

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, no descartó que en las próximas semanas puedan realizarse cambios dentro de su gabinete, aunque aclaró que hasta el momento no hay movimientos confirmados ni se ha tomado una decisión definitiva.
Señaló que se realizará un análisis sobre el funcionamiento de las distintas áreas de la administración estatal, con el objetivo de determinar si es necesario realizar ajustes que permitan mejorar el trabajo del Gobierno de Sinaloa.
Domínguez Nava indicó que, por ahora, no puede adelantar nombres, dependencias o posibles movimientos, debido a que el análisis todavía se encuentra en proceso.
“Sí, los vamos a estar informando por supuesto, no les puedo dar ahorita una fecha, pero es parte de todo el proceso”, expresó.
La Gobernadora tampoco confirmó que vaya a existir una renovación en su equipo de trabajo, pero dejó abierta esta posibilidad.
Agregó que, si finalmente se determinan cambios en el gabinete, estos podrían darse a conocer próximamente, por lo que pidió esperar a que concluya la revisión antes de adelantar información sobre posibles movimientos.