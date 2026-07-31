Gobernadora ofrece respaldo a quien sea elegido como coordinador de Morena en Sinaloa

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde aseguró que quien resulte electo como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, de Morena contará con el respaldo político en el Estado.

Entrevistada durante un recorrido por comunidades afectadas por las lluvias en Mocorito, la Mandataria señaló que todos los aspirantes representan al partido.

“Les deseo éxito a todos mis compañeros, todos representan al movimiento y quien quede como el que el coordinador en el estado de Sinaloa, nosotros como proyecto, bueno, como sinaloenses, pues vamos a apoyar al que se elija”, afirmó.

Este viernes, fueron reunidos los aspirantes en la Ciudad de México previo a definir a los finalistas que se someterán a la encuesta interna que definirá al coordinador estatal, nombre que el partido utiliza previo a la designación de candidaturas a la gubernatura.

La primera etapa se llevó a cabo el 27 de junio, cuando Morena, junto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, recibió en el World Trade Center de la Ciudad de México el registro de 13 aspirantes, ocho hombres y cinco mujeres, interesados en participar en el proceso.

Entre los aspirante de Morena se encuentran: Imelda Castro Castro, Senadora de la República con licencia; María Teresa Guerra Ochoa, Diputada local con licencia; Graciela Domínguez Nava; Diputada federal con licencia; Estrella Palacios Domínguez, Alcaldesa de Mazatlán con licencia; Jesús Ibarra Ramos, Diputado federal con licencia; Omar López Campos, ex Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa; Gerardo Vargas Landeros, ex Alcalde de Ahome, Rodolfo Valenzuela Sánchez, Diputado local con licencia y Kristiam Alexis Espinoza García, Diputado local con licencia.

Entre sus aliados se encuentran del Partido del Trabajo está Jesús Fernando García Hernández, Diputado federal y del Partido Verde Ecologista de México Ricardo Madrid Pérez.

Así como Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada con licencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa y Tomás de Jesús López Bajo, ciudadano, simpatizante de Morena.