Gobernadora participa en Gabinete de Seguridad por huracán Simon

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, informó que participó este lunes en el Gabinete de Seguridad encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante la proximidad del huracán Simon.

A través de sus redes sociales, señaló que durante la reunión se dio seguimiento a las medidas de prevención y coordinación implementadas por el Gobierno de Sinaloa en conjunto con el Gobierno de México y las autoridades municipales.

Domínguez Nava destacó que la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno es fundamental para actuar oportunamente y reducir riesgos ante una contingencia meteorológica.

La publicación se realizó en el contexto de la proximidad del huracán Simon, por el que autoridades estatales anunciaron la suspensión de clases en los turnos matutino y vespertino de este lunes 12 de octubre en Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Rosario, Mazatlán y Escuinapa, como medida preventiva ante el pronóstico de lluvias.