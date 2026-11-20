Cuatro horas después de que comenzaron a reportarse hechos de violencia en la zona centro-norte de Sinaloa, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava se pronunció sobre la situación y aseguró que el Gobierno estatal mantiene seguimiento al operativo desplegado por fuerzas federales.

A través de una publicación en su cuenta de X, realizada a las 22:56 horas de este jueves 20 de noviembre, la Mandataria estatal informó que las autoridades estatales se mantienen al tanto de los acontecimientos, luego de que desde alrededor de las 19:00 horas comenzaron a circular reportes sobre enfrentamientos y situaciones de riesgo en distintos puntos de la región.

“Desde el Gobierno del Estado estamos en seguimiento al operativo que realizan las fuerzas federales en el centro-norte del estado”, publicó.

En el mismo mensaje, Domínguez Nava señaló que la Secretaría de Seguridad Pública estatal ha informado de manera permanente sobre la situación y aseguró que cualquier información relacionada con hechos emergentes será comunicada oportunamente.

La Gobernadora también hizo un llamado a la población para mantenerse resguardada y consultar únicamente los canales oficiales de información.

“Reiteramos el llamado a la población a mantenerse resguardada e informada por los canales oficiales”, añadió.

El pronunciamiento ocurrió aproximadamente cuatro horas después de los primeros reportes de violencia, en una jornada en la que se desplegó un operativo de fuerzas federales en la zona centro-norte del estado.