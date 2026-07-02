Gobernadora Yeraldine Bonilla agradece muestras de cariño tras el nacimiento de su hija Paulina

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, agradeció las felicitaciones y muestras de afecto que ha recibido por el nacimiento de su hija, Paulina, y aseguró que tanto ella como la recién nacida se encuentran en buen estado de salud.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria estatal informó que Paulina nació la noche del martes y que ambas evolucionan favorablemente durante su recuperación.

“Gracias de corazón por todas sus felicitaciones y buenos deseos por el nacimiento de mi pequeña, Paulina. Nos sentimos muy agradecidos por tanto cariño”, expresó.

Bonilla Valverde también envió un agradecimiento, a nombre de su familia, a todas las personas que las han acompañado con mensajes de apoyo en este momento especial.

Asimismo, señaló que, pese a encontrarse en recuperación tras el parto, ha permanecido al tanto de los asuntos públicos de la entidad y continúa atendiendo sus responsabilidades.

“He estado atenta a los asuntos de Sinaloa, y atendiendo mis actividades con el mismo compromiso de siempre”, escribió la Gobernadora.