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Gobernadora Yeraldine Bonilla agradece muestras de cariño tras el nacimiento de su hija Paulina

La hija de la Gobernadora nació el pasado martes 30 de junio
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/07/2026 10:45
02/07/2026 10:45

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, agradeció las felicitaciones y muestras de afecto que ha recibido por el nacimiento de su hija, Paulina, y aseguró que tanto ella como la recién nacida se encuentran en buen estado de salud.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria estatal informó que Paulina nació la noche del martes y que ambas evolucionan favorablemente durante su recuperación.

“Gracias de corazón por todas sus felicitaciones y buenos deseos por el nacimiento de mi pequeña, Paulina. Nos sentimos muy agradecidos por tanto cariño”, expresó.

Bonilla Valverde también envió un agradecimiento, a nombre de su familia, a todas las personas que las han acompañado con mensajes de apoyo en este momento especial.

Asimismo, señaló que, pese a encontrarse en recuperación tras el parto, ha permanecido al tanto de los asuntos públicos de la entidad y continúa atendiendo sus responsabilidades.

“He estado atenta a los asuntos de Sinaloa, y atendiendo mis actividades con el mismo compromiso de siempre”, escribió la Gobernadora.

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