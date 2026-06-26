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Gobernadora Yeraldine Bonilla asiste a reunión con Claudia Sheinbaum para revisar avances del Programa IMSS Bienestar

Es la segunda reunión convocada por la Presidenta de México a la que asiste la Gobernadora de Sinaloa desde que asumió el cargo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/06/2026 15:22
26/06/2026 15:22

MÉXICO._ La Gobernadora de Sinaloa Yeraldine Bonilla Valverde asistió a una segunda reunión con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para revisar los avances del Programa IMSS Bienestar, a la cual fueron convocados los 24 gobernadores y gobernadoras del País, cuyos estados están sumados a este modelo de atención médica universal y gratuita.

En un comunicado del Gobierno del Estado se indicó que el encuentro tuvo lugar en Palacio Nacional, misma sede donde la Gobernadora de Sinaloa asistió atendiendo la convocatoria de la Presidenta Sheinbaum, a su primera reunión el pasado 24 de mayo, luego de asumir la Gubernatura el 2 de mayo.

$!Gobernadora Yeraldine Bonilla asiste a reunión con Claudia Sheinbaum para revisar avances del Programa IMSS Bienestar

El mensaje señaló que la participación de la Gobernadora Bonilla Valverde reafirma el compromiso de Sinaloa con el fortalecimiento del sistema de salud pública y la coordinación permanente con el Gobierno de México, a fin de garantizar una atención médica gratuita, universal y con calidad en todas las regiones del País.

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