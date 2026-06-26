$!Gobernadora Yeraldine Bonilla asiste a reunión con Claudia Sheinbaum para revisar avances del Programa IMSS Bienestar

MÉXICO._ La Gobernadora de Sinaloa Yeraldine Bonilla Valverde asistió a una segunda reunión con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para revisar los avances del Programa IMSS Bienestar, a la cual fueron convocados los 24 gobernadores y gobernadoras del País, cuyos estados están sumados a este modelo de atención médica universal y gratuita.

En un comunicado del Gobierno del Estado se indicó que el encuentro tuvo lugar en Palacio Nacional, misma sede donde la Gobernadora de Sinaloa asistió atendiendo la convocatoria de la Presidenta Sheinbaum, a su primera reunión el pasado 24 de mayo, luego de asumir la Gubernatura el 2 de mayo.