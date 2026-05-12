Gobernadora Yeraldine Bonilla pide paciencia por retenes militares en Culiacán

La Gobernadora interna de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, pidió paciencia a la ciudadanía por las molestias que ocasionan los retenes militares instalados en distintos puntos de Culiacán.

Explicó que estos operativos forman parte de la estrategia de seguridad implementada por los tres órdenes de gobierno y que no serán permanentes.

“Que tengan paciencia que estos operativos no son permanentes, solamente están por algunos tiempos y que se van a quitar para que siga fluyendo el tráfico”, señaló.

Bonilla Valverde afirmó que los retenes han dado resultados positivos al permitir la detención de generadores de violencia, de acuerdo con lo informado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Ahorita lo anunció justamente el Secretario de Seguridad Pública, Harfuch, donde ha dicho que estos operativos han tenido muy buenos resultados, que ha sido las detenciones, de algunos, de muchos generadores de violencia que en la para ser exactos, va a una cantidad de 2 mil personas detenidas, generadores de violencia”.