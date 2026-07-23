Gobernadora Yeraldine Bonilla reaparece en su despacho con su hija Paulina en brazos

A poco más de tres semanas del nacimiento de su hija Paulina, la Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, reapareció este jueves en su despacho de Palacio de Gobierno realizando actividades oficiales con la recién nacida en brazos.

La Mandataria sostuvo reuniones de trabajo y atendió asuntos relacionados con la administración estatal sin separarse de su hija, nacida durante las primeras horas del 1 de julio en un hospital de Culiacán.

Desde antes del nacimiento de Paulina, Bonilla Valverde había informado que no solicitaría licencia de maternidad y que permanecería al frente del Gobierno del Estado, al considerar que podía continuar con sus responsabilidades como titular del Poder Ejecutivo.

La imagen de la Gobernadora trabajando mientras cargaba a su hija fue difundida este jueves por parte del propio departamento de Comunicación Social del Gobierno de Sinaloa.

El nacimiento de Paulina ocurrió el pasado 1 de julio. En ese momento, el Gobierno estatal no informó mayores detalles sobre el estado de salud de la Gobernadora ni de la recién nacida, más allá de confirmar el alumbramiento.

Con su reaparición pública en actividades de oficina, Bonilla Valverde retoma de manera visible su agenda de trabajo, manteniendo la decisión que había anunciado previamente de continuar al frente de la administración estatal sin solicitar licencia de maternidad.