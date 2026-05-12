Culiacán
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Política

Gobernadora Yeraldine Bonilla se reunirá con Sheinbaum este miércoles

La Gobernadora de Sinaloa viajará este miércoles a la Ciudad de México para abordar temas relacionados con el sistema IMSS-Bienestar
Daniela Flores |
12/05/2026 10:14
12/05/2026 10:14

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, informó que este miércoles sostendrá una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México para abordar temas relacionados con el sistema IMSS-Bienestar.

El encuentro será el primero de manera presencial entre ambas mandatarias desde que Bonilla Valverde asumió la gubernatura de Sinaloa el pasado sábado 2 de mayo, tras la licencia temporal solicitada por Rubén Rocha Moya.

La Mandataria estatal adelantó que uno de los temas centrales será la situación del IMSS-Bienestar en Sinaloa.

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