Gobernadora Yeraldine encabeza arranque del Aquatón 2026, en apoyo a familias sinaloenses

*Además de dar su aportación personal, la mandataria estatal convoca a dependencias, sector empresarial y sociedad civil a dar su donativo en el centro de acopio de Palacio de Gobierno.

* Desde el año 2022, el Aquatón ha recolectado más de 3 millones de litros de agua que ha repartido en todos los municipios de Sinaloa, en beneficio de 555 mil 483 personas.

Culiacán, Sinaloa, a 21 de mayo de 2026.- La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, en equipo con el Sistema DIF Sinaloa, encabezó este día la apertura del evento anual denominado Aquatón, que busca recolectar agua embotellada y brindar apoyo directo a las familias de comunidades que enfrentan escasez en el suministro de agua para atender sus necesidades básicas.

La mandataria estatal acudió al centro de acopio instalado en Palacio de Gobierno, para dar el banderazo de apertura, donde desde las 6 de la mañana se empezaron a recibir donaciones de ciudadanos y ciudadanas, así como de organismos civiles, dependencias e instituciones públicas, de cientos de envases de agua de distintas presentaciones.

“Es muy importante su presencia hoy aquí para donar agua y llevarla a los municipios donde tenemos alertas de sequía”, dijo Bonilla Valverde, quien de manera personal donó 15 mil litros de agua y convocó a dependencias estatales, sectores productivos y sociedad en general, a hacer su aportación.

En el evento, representantes de dependencias estatales y federales, así como organismos privados y público en general, respondieron al llamado e hicieron entrega de sus donativos, sumando un total, hasta el corte de las 10 de la mañana, de 644 mil 594 litros de agua.

“Gracias a todos ustedes y gracias al DIF Sinaloa por organizar este evento que permitirá reunir miles de litros para llevarlos a niños, niñas y adultos mayores que la necesitan en los lugares donde ya está faltando el agua”, enfatizó la titular del Poder Ejecutivo en Sinaloa, acompañada de la directora general de DIF Sinaloa, Mercedes Ibarra Medina y de Ana Miriam Ramos Villarreal, alcaldesa de Culiacán.

Con el lema este año de “Yo me sumo donando agua en el Aquatón”, esta jornada altruista reafirma el compromiso social y humanitario de las y los sinaloenses, quienes año con año han demostrado su solidaridad con miles de familias que enfrentan dificultades por la falta de agua en época de estiaje.

Además del punto de recolección en Palacio de Gobierno, quienes deseen ayudar pueden hacerlo en los 20 Sistemas DIF Municipales, en el CRII Mazatlán y CRII Los Mochis. Es importante informar que también se puede donar en efectivo con depósitos en el Banco BBVA en la cuenta a nombre del Sistema DIF Sinaloa; la aportación es 100% deducible de impuestos, facilitando así la participación en todos los municipios del estado.

Este es el quinto año consecutivo que se realiza el Aquatón. En 2022 se recolectaron 479 mil 176 litros de agua; en 2023 la cifra aumentó a 612 mil 832 litros; para 2024 se alcanzaron 828 mil 290 litros y en 2025 se logró una cifra récord de 1 millón 150 mil 668 litros de agua. Es decir, en cuatro años de Aquatón se han logrado reunir más de 3 millones de litros de agua para atender a comunidades afectadas por la sequía en los 20 municipios de Sinaloa, en beneficio de 555 mil 483 personas.

Acompañaron a la gobernadora Yeraldine el encargado de Despacho de la Secretaría General de Gobierno, Pablo Francisco Bedoya Bañuelos; Joaquín Alberto Landeros Guicho, secretario de Administración y Finanzas; Gloria Himelda Félix Niebla, secretaria de Educación Pública y Cultura, y Ana Chiquete Elizalde, secretaria de las Mujeres.

También Raúl Francisco Montero Zamudio, secretario de Obras Públicas; Flor Emilia Guerra Mena, secretaria de Pesca y Acuacultura; Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud; Omar Alejandro López Campos, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable; Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Asimismo, Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo; José Isabel Ibarra Valdivia, Coordinador de Asesores; Rodolfo Monreal Ávila, coordinador de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales; Santiago Inzunza Cázares, director general de Cobaes; Brenda Rocío García Félix, de Icatsin; José Cárdenas Mellado, director del SATES; Armando Camacho Aguilar, titular del ISDE, y Michel Benítez Uriarte, secretario general del STASE.