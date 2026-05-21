Gobernadora Yeraldine gestionará que el subsidio a la tarifa 1-F entre en vigor a partir de abril para el siguiente año

Culiacán, Sinaloa, a 21 de mayo de 2026.- La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde dio a conocer que iniciará gestiones ante el gobierno federal, específicamente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que el subsidio a la tarifa 1-F que se aplica en Sinaloa desde el 1 de mayo todos los años, se pueda adelantar al 1 de abril a partir del 2027, debido a que la temporada de calor se hace presente en el estado justamente desde abril cuando ya se registran altas temperaturas.

Por otra parte, la mandataria estatal reiteró que el asunto más inmediato, como son los casos de altos cobros en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad, que ha trascendido en los últimos días, ya se atendió y para ello ayer miércoles por la tarde-noche sostuvo un encuentro con funcionarios de la CFE, donde se acordó no suspender el servicio en los hogares que enfrenten esta situación, mientras se atiende caso por caso en mesas de trabajo que se instalarán en varios municipios.

La gobernadora Yeraldine destacó que los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen toda la disposición de ayudar a los ciudadanos que tienen problemas con su recibo de la luz, y para ello, este jueves se darán a conocer en las redes sociales del Gobierno del Estado, la suya personal, y las de la CFE, los puntos donde especialistas de la Comisión atenderán caso por caso, de manera individual.

Al respecto, adelantó que ella en lo personal se comunicará con todas y todos los presidentes municipales del estado, para designar un espacio donde la CFE instalará estos módulos de atención, sobre todo, en los municipios donde se han registrado más casos de altos cobros.

“El día de ayer también estuvimos hablando con la Comisión para que el próximo año el subsidio no entre el 1 de mayo, porque ellos saben y les informamos nosotros que el tiempo de calor aquí en Sinaloa, como en otros estados, no inicia en mayo, sino desde abril”, dijo.

Ante esto, señaló que solicitará que para el próximo año se aplique el subsidio a la tarifa 1-F desde el 1 abril, para lo cual iniciará las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, a fin de que este beneficio pueda aplicar a partir del próximo año.

“Esto sería para el siguiente año y esperemos que sí se pueda, lo vamos a trabajar en coordinación con la Comisión y con Hacienda federal, para que el próximo año sea una realidad ya que el subsidio entre a partir del 1 de abril”, reiteró.