Gobernadora Yeraldine pone en marcha el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea

Culiacán, Sinaloa, a 25 de mayo de 2026.- La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, inauguró el nuevo Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, mediante el cual se regulará el abasto de sangre en el estado para garantizar su disposición en beneficio de las y los sinaloenses que lo requieran.

Acompañada del secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, la mandataria estatal cortó el simbólico listón para decretar la apertura de este centro que operará en Culiacán a partir de hoy.

“Este es el primer centro de este tipo, atenderá de forma gratuita a quien lo necesite e invitamos a la población a que también donen sangre, aquí se les atenderá con calidad”, dijo Bonilla Valverde.

La titular del Poder Ejecutivo en Sinaloa realizó posteriormente un recorrido por las instalaciones del edificio, en el que se invirtieron 18 millones de pesos, donde la directora Ana Cristina Olivas Bejarano explicó a detalle el funcionamiento y operatividad de cada una de las áreas.

“Esto habla del buen trabajo que se está haciendo en materia de salud en el estado, en equipo con la Federación”, destacó.

Al detallar el proyecto, el secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, dijo que este nuevo centro “va a tener la capacidad de generar alrededor de 14 mil hemoderivados anuales, entre plaquetas y otros productos y atenderá directamente al IMSS Bienestar. Además, tendrá una capacidad operativa y de distribución suficiente para atender a otros hospitales públicos mediante convenios de colaboración, y regular los bancos de sangre que existen en la entidad”.

El funcionario estatal hizo un llamado a la población a acrecentar la cultura de donación de sangre para fortalecer a este nuevo centro, y por parte del gobierno estatal se generarán campañas para fomentar el altruismo y la donación que ayude a quien requiera de una transfusión de manera oportuna, en beneficio de su salud.

Con el nuevo Centro Estatal de Transfusión Sanguínea se busca fortalecer la red de atención médica y garantizar el abasto de sangre segura en Sinaloa a través de esta unidad especializada que regulará los bancos de sangre públicos y privados, además de promover la donación voluntaria en todo el estado.

El CETS funcionará como órgano regulador y de control de calidad, con capacidad para captar, procesar, almacenar y distribuir sangre y sus derivados a las distintas instituciones hospitalarias.

Instalado en el antiguo Hospital Pediátrico de Sinaloa, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea tendrá su propia infraestructura sanitaria, como laboratorios especializados, áreas de extracción y atención a donadores, así como un sistema de dispersión que permitirá suministrar sangre a todas las unidades médicas.