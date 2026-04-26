Gobernanza fallida y crisis de inseguridad asfixian al sector restaurantero: Miguel Taniyama

El panorama para el sector restaurantero en Sinaloa durante el primer cuatrimestre del 2026 se mantiene en un estado complejo y crítico en economía y seguridad.

La crisis de inseguridad ha impedido la reactivación económica, provocando una parálisis en los turnos nocturnos y un aumento en el cierre de establecimientos, incluso de cadenas locales consolidadas, advirtió el chef y empresario, Miguel Taniyama.

“Creo que la gobernanza no ha llegado y la gobernanza es cuando el Gobierno, la sociedad y las empresas caminan. Entonces, estamos esperando que los gobiernos sean empáticos y realmente se abran a reconocer el problema que vivimos”, asentó.

En un balance sobre el primer cuatrimestre del año, Taniyama señaló que lejos de registrarse una mejoría, las condiciones han empeorado en comparación con el año anterior.

El sector enfrenta ahora una combinación de factores como el temor de la ciudadanía a salir a las calles, una reducción severa en el circulante y la llegada de la temporada de calor, que conlleva un incremento en los costos operativos por recibos eléctricos más caros.

Para el líder restaurantero, la clave de la recuperación económica reside exclusivamente en alcanzar una seguridad plena.

Taniyama enfatizó que el Estado aún no cumple con su obligación fundamental de brindar protección al 100 por ciento, lo que ha generado una ruptura en la dinámica social y comercial.

“La reactivación no se va a dar hasta que la seguridad sea plena. Es una obligación del Gobierno darnos esa parte de seguridad y pues todavía no se ha cumplido”, manifestó.

Uno de los indicadores más alarmantes de esta crisis es el cierre constante de negocios.

Taniyama lamentó que el fenómeno no se limite a pequeños establecimientos, sino que ha golpeado con fuerza a las cadenas restauranteras locales, algunas de las cuales han tenido que clausurar entre dos y cuatro sucursales para intentar sobrevivir.

“El cierre sigue dándose de empresas y eso es lo lamentable”, expresó.

Ante el entorno hostil, instó a sus colegas del gremio a extremar precauciones en su gestión financiera.

Recomendó realizar los ajustes administrativos necesarios y buscar la máxima eficiencia para sobrellevar la crisis actual.

”Hay que darle ánimos al sector, que se adecúe a su administración, que vea todos los puntos, que tenga que hacer los ajustes correspondientes y que de una u otra manera sean más eficientes”, estableció.