Gobernar para todas y todos, ofrece Graciela Domínguez; buscará reconstruir la confianza en Sinaloa

Al asumir como Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava afirmó que su administración tendrá como prioridad reconstruir la confianza de la ciudadanía mediante honestidad, trabajo, cercanía, resultados y transparencia.

Ante el Pleno del Congreso del Estado, luego de rendir protesta al cargo, Domínguez Nava sostuvo que la confianza no se decreta ni se exige, sino que debe ganarse todos los días.

“Es tiempo de reconstruir la confianza, es tiempo de hacer de la paz y la justicia una tarea común”, expresó.

La nueva Gobernadora interina aseguró que su formación como socióloga, su experiencia en movimientos sociales y su paso por el Congreso y la Secretaría de Educación Pública de Sinaloa le han permitido comprender la importancia de escuchar y construir acuerdos incluso frente a diferencias políticas.

Planteó establecer diálogo con trabajadores, empresarios, agricultores, ganaderos, pescadores, universidades, jóvenes, mujeres, comunidades indígenas, organizaciones sociales y familias de las distintas regiones del Estado.

Domínguez Nava también aseguró que su Gobierno dará continuidad a los programas, obras y políticas que beneficien a la población, mientras que aquellos aspectos que requieran modificaciones serán corregidos o fortalecidos bajo el criterio del interés público.

“Gobernaré para todas y todos, sin distingos, sin exclusiones y sin convertir al Gobierno en patrimonio de ninguna persona ni de ningún grupo”, afirmó.



Gobierno fuera de la sucesión de 2027

Ante el escenario político que atraviesa Sinaloa, Domínguez Nava se comprometió a mantener al Gobierno estatal fuera de la disputa por la sucesión de 2027 y garantizar la interlocución con todas las fuerzas políticas.

Señaló que los meses que restan de la administración serán decisivos y que su responsabilidad será generar estabilidad política y avanzar hacia una transición democrática.

“Esclarecer claramente que la administración interina tiene como misión gobernar, pacificar y estabilizar”, manifestó.

La Gobernadora interina también destacó la importancia del acompañamiento del Gobierno de México y reconoció el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo que manifestó su disposición para trabajar conjuntamente por Sinaloa.

Domínguez Nava llamó a las fuerzas políticas y a los distintos sectores de la sociedad a privilegiar el diálogo y la unidad, aunque aclaró que esta no debe significar silenciar las diferencias.

“La unidad capaz de reconocer que existe algo más importante que cualquier diferencia política: la paz de Sinaloa, la justicia y el bienestar de su gente”, dijo.

Reiteró que ejercerá el Gobierno bajo principios de ética y honestidad y aseguró que todos los recursos financieros y humanos de la administración estarán orientados a recuperar la paz, la certeza y la esperanza en el Estado.

“Comprometida con Sinaloa, reitero: ejerceré la política y el Gobierno desde la ética, la honestidad y el amor al pueblo”, concluyó.