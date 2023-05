La información, sobre todo de las actividades ocultas de Gámez Mendívil, llega por la parte, entre las 18:00 y las 21:00 horas.





También está ausente de Cabildos Abiertos

Otro tema que regidores del Partido Acción Nacional, Sadol Osorio Porras, y el dirigente del Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres, cuestionaron es que Gámez Mendívil no ha acudido a ninguno de los tres Cabildos Abiertos que se han realizado.

“Tenemos tres Cabildos Abiertos que no asiste el Presidente Municipal, eso quiere decir que ya van seis meses que no atiende lo que es el Cabildo Abierto, ese es un dato preocupante, y alarmante, porque cuestiones que sabemos que le mandan llamar, que hace mil cosas, pero no atiende verdaderamente las necesidades de la población, y eso es lamentable, que no esté dando la cara cuando tiene que darla cada dos meses”, dijo Osorio Porras la semana pasada.

“Está obligado a hacer un Cabildo Abierto y es el tercer Cabildo Abierto que tiene que salir a México, que tiene que hacer mil cosas; o sea, lo mandan llamar y se va, pero desatiende lo principal de la problemática que tienen los culiacanenses, que necesita escucharlos”.