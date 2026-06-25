Gobierno brinda apoyo psicológico y acompañamiento a familias de menores víctimas de violencia, asegura Alcaldesa de Culiacán

La Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, aseguró que el Ayuntamiento ha dado acompañamiento a las familias de menores de edad que han resultado heridos o sin vida en hechos violentos mediante apoyo psicológico, atención institucional y, en algunos casos, ayuda para gastos funerarios.

Luego de que en los últimos días se registrara el asesinato de dos adolescentes de 14 y 16 años en el norte de la ciudad, además de que un niño de 3 años resultó herido durante un ataque armado contra su familia, la Alcaldesa fue cuestionada sobre la postura del Ayuntamiento frente a estos hechos.

Ramos Villarreal expresó que el Gobierno Municipal rechaza cualquier acto de violencia, particularmente cuando las víctimas son menores de edad.

“Siempre estamos en contra, más cuando son menores”, declaró.

Explicó que, cuando ocurre una situación de este tipo, el primer acercamiento con las familias suele realizarlo el Sistema DIF Culiacán, en coordinación con otras instancias como la Secretaría de las Mujeres y, dependiendo del caso, organismos especializados en la atención de niñas, niños y adolescentes.

Detalló que los apoyos pueden incluir seguimiento psicológico, orientación institucional y, cuando las circunstancias lo requieren, apoyo para gastos funerarios.

“Siempre ha habido el acercamiento hacia las familias por parte de DIF, por parte de de la Secretaría de las Mujeres, siempre viendo a lo mejor pues con los padres de familia, ver nosotros como Ayuntamiento que en qué podemos apoyarles, en seguimiento de terapias psicológicas, en seguimiento de algún tipo de apoyo con que si en su caso se requiere gastos funerarios o cualquier otro tipo de prevención”, señaló.

Sostuvo que las acciones de prevención corresponden a los tres órdenes de gobierno y reconoció que aún existen pendientes en materia de seguridad.

“Todos los días, los tres órdenes de gobierno estamos trabajando para para atacar este tipo de situaciones, que sabemos que seguimos teniendo tarea pendiente, pero todos los días salimos y los vemos desplegados en las calles, precisamente pues buscando que este tipo de acciones no sucedan”, afirmó.

Sobre el número de apoyos otorgados a víctimas indirectas de la violencia, Ramos indicó que no contaba con una cifra en ese momento, aunque señaló que solicitaría la información al DIF y a las dependencias involucradas.

Los cuestionamientos surgieron luego de una serie de agresiones registradas en Culiacán durante los últimos días, entre ellas el asesinato de Cristian Yael, de 14 años, en la colonia Los Girasoles; el homicidio de Fermín, de 16 años, en Loma de Rodriguera; y el ataque armado que dejó heridos a una pareja y a su hijo de 3 años en la colonia 7 Gotas.