Gobierno de Badiraguato pidió a la Fiscalía eliminar retenes; pobladores denunciaban que eran recaudatorios

El Alcalde de Badiraguato, José Paz López Elenes informó que pidió a la Fiscal General del Estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones Estrada eliminar los retenes en el municipio serrano ya que no son necesarios.

Esto luego de que turistas y pobladores del municipio le informaran que dichos retenes eran utilizados para cometer actos de corrupción.

“Le he extendido la invitación a Sara Bruna, a la fiscal para que me retiren los retenes que tenía la fiscalía a través de la policía ministerial que atiende el ministerio público porque tenía quejas de ellos”, anunció López Elenes.

“La gente iba y se quejaba que eran retenes recaudadores y yo me preocupe y vine y lo dije y nos atendieron que quitaron los elementos de allá”, sostuvo.

Dichos retenes estaban ubicados en las comunidades de Saca de Agua y San Antonio, mismos que ya fueron retirados a petición del presidente municipal.

José Paz López mencionó que retiró los retenes municipales en Badiraguato desde el inicio de su gobierno, ya que no son necesarios porque el municipio es muy tranquilo y seguro, informó.

“Desde que empecé mi gobierno los retire (los retenes), los retiré porque no son necesarios no tiene caso que tengamos retenes cuando en primer lugar la policía municipal es una policía preventiva entonces nosotros estamos para prevenir el delito y si no los ocupamos no tenemos porque tener desgastando un recurso humano que no se necesita”, sostuvo.

“Tenemos un municipio en paz, en tranquilidad y no ocupamos retenes, necesitamos que estén listos (los policías municipales) para cuando los necesite la ciudadanía”, agregó.

Sin embargo, Badiraguato solo cuenta con 24 policías municipales y cuatro patrullas para las 15 sindicaturas y más de 32 mil habitantes.