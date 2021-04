Gobierno de Culiacán alerta de extorsión en cobro por horario extendido de bares y restaurantes

El Ayuntamiento de Culiacán no solicita un cobro extraordinario para expedir el permiso de horario extendido a los bares, antros y restaurantes, aclaró la Comuna mediante un comunicado, calificando de extorsión esta actividad.

Lo anterior luego de que se difundiera, vía aplicación de mensajería, un rumor que aseguraba que el Gobierno de Culiacán solicita 4 mil pesos para permitir que los centros nocturnos abran hasta las 04:00 horas.

“A través de whatsapp se ha difundido un mensaje donde se solicita una aportación económica de 4 mil pesos a bares y antros para trabajar en horario extendido hasta las 4 a.m., dicha información es falsa”, puede leerse en el desplegado.

El texto explica que la aportación se pedía para apoyo económico de DIF Culiacán.

“En el mensaje se indica que esta cantidad es supuestamente en apoyo a DIF Culiacán, lo cual no es cierto, por lo que el Gobierno de Culiacán llama a no caer en extorsiones, pues no se está solicitando ninguna aportación ni se están otorgando permisos de horario extendido”, dice el documento.

La Comuna exhortó a los dueños de estos espacios reportar a las personas que soliciten efectivo a nombre del Gobierno de Culiacán.

“Se pide a todos los propietarios de bares, antros y restaurantes, estar atentos y reportar a la autoridad municipal si se les solicitan aportaciones bajo este argumento o cualquier otro, además de corroborar la información que reciban”, se agrega.