Gobierno de Culiacán avanza en infraestructura para completar conexión de ciclovía

El Ayuntamiento de Culiacán continúa con la construcción de infraestructura para completar la conexión total de la ciclovía en la ciudad, informó el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil.

Explicó que la primera etapa del proyecto ya se encuentra en operación, aunque aún faltan trabajos complementarios para enlazar el resto del trayecto contemplado.

“La primera etapa ya está en marcha”, señaló.

Detalló que actualmente se desarrolla infraestructura que permitirá conectar los distintos segmentos de la ciclovía y ampliar su cobertura hacia la zona universitaria.

“Se está trabajando en la construcción de la infraestructura que nos permite conectar el resto de la infraestructura de esta ciclovía para ya unir el resto de las instalaciones universitarias”, expresó.

Gámez Mendívil añadió que posteriormente se dará a conocer el número de usuarios que ya han hecho uso del servicio desde su entrada en operación.

El proyecto de ciclovía y bicicletas eléctricas fue anunciado originalmente desde 2022, pero su arranque formal ocurrió hasta febrero de 2026, luego de varios años de planeación y tras la socialización con instituciones educativas.

Previo a su puesta en operación, el Alcalde informó que el sistema piloto contemplaba cinco estaciones y 155 bicicletas eléctricas para conectar universidades con zonas del Centro y el Bulevar Pedro Infante, con gratuidad para estudiantes de preparatoria y universidad.

El programa, denominado Bixie “Tu baika culichi”, inició operaciones el 19 de febrero de 2026 como nuevo esquema de movilidad urbana, aunque desde sus primeras semanas usuarios reportaron áreas de mejora en la aplicación móvil y en la experiencia de uso.

Actualmente el sistema opera con cinco estaciones ubicadas cerca de la Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Autónoma de Durango, Tecmilenio, el Centro de Alto Rendimiento y el bulevar Rolando Arjona, aunque originalmente se proyectó una red de 16 estaciones.

Gámez Mendívil ha señalado que, el proyecto se ampliará en etapas posteriores para integrar más planteles educativos, Ciudad Universitaria, el Tecnológico de Culiacán, el nuevo Malecón y otras ciclovías ya existentes en la ciudad.