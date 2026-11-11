Gobierno de Culiacán distribuirá sus nuevos 25 camiones de basura entre sindicaturas

El Gobierno de Culiacán distribuirá los 25 nuevos camiones recolectores y compactadores de basura entre las sindicaturas del municipio, luego de que sean recibidos por la administración municipal, informó la Presidenta Municipal Ana Miriam Ramos Villarreal.

Señaló que las unidades están próximas a ser entregadas y que actualmente realizan un balance de los vehículos con los que cuenta cada sindicatura para determinar cuántos camiones nuevos necesitará cada una.

“Ya están próximos a entregarnos y haremos lo correspondiente porque los que se adquirieron, en este caso fueron 25, serán distribuidos en las distintas sindicaturas”, explicó.

La compra de las unidades fue adjudicada por un monto de hasta 74 millones 470 mil 600 pesos, mediante la licitación pública nacional CLN-LCP/018/2026, de acuerdo con el fallo del procedimiento publicado por el Ayuntamiento.

De acuerdo con la información publicada por Noroeste el 5 de noviembre, la adquisición contempla 15 camiones con capacidad de 21 yardas cúbicas, cada uno con un precio de 3 millones 98 mil 600 pesos, y otros 10 vehículos de 10 yardas cúbicas, con un costo individual de un millón 772 mil pesos.

Los primeros fueron adjudicados a Isaza Soluciones Integrales S.A. de C.V., mientras que los segundos quedaron a cargo de Equipos e Innovación para Agricultura y Construcción S.A. de C.V.

Ramos Villarreal indicó que la distribución dependerá también de las condiciones de los camiones que ya operan en las sindicaturas, pues algunos habían sido enviados a reparación.

“Ver si ya quedaron o ver si hay necesidad de entregarles unos más”, comentó.

Aseguró que las 25 unidades deberán entregarse antes de que termine el año y adelantó que el Ayuntamiento realizará un acto público para informar sobre su distribución.