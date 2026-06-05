$!Gobierno de Culiacán entrega apoyos para 12 emprendedoras del Municipio

CULIACÁN._ La Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, entregó cheques a integrantes del grupo “Mujeres Sinaloenses”, conformado por 12 emprendedoras que recibieron financiamiento para fortalecer y hacer crecer sus negocios.
Los apoyos otorgados forman parte del programa Mujeres Emprendedoras por el Bienestar que impulsa el Gobierno Municipal.
Durante el evento, la Alcaldesa destacó que esta entrega representa la continuidad de una estrategia que busca impulsar la economía de las mujeres mediante el acceso a créditos accesibles para el desarrollo de actividades productivas.
“Hoy continuamos con estos grupos; son nuevamente 12 mujeres, igual que la semana pasada. En esta ocasión se trata de emprendedoras dedicadas al cuidado del cabello, manicure y pedicure, así como a la comercialización de alimentos. Son mujeres trabajadoras que buscan fortalecer sus negocios y mejorar sus ingresos familiares”, expresó.
Ramos Villarreal detalló que, desde el inicio del programa, el Ayuntamiento ha invertido alrededor de 15 millones de pesos, mientras que la dispersión total de recursos a través de las instituciones bancarias supera los 143 millones de pesos.
El grupo beneficiado en esta ocasión recibió un monto global de 108 mil pesos, recursos que serán destinados al fortalecimiento de diversos giros comerciales y de servicios.
Las integrantes del grupo “Mujeres Sinaloenses” beneficiadas son: Erika Guadalupe Martínez, Daniela del Carmen Barraza, María Aurora García Castelo, Mayra Frayre Frayre, Alma Rebeca Gómez Corona, Sara Elena Olivas Salazar, Manuela Evelia Martínez Beltrán, Nayele Carolina Rodríguez Frayre, Lizbeth Berenice Burgos Ríos, Ana María Padilla Adame, Tania Rosaura López Suárez y Yessica Hildelisa Angulo Mora.
En representación de las beneficiarias, Yessica Hildelisa Angulo Mora, propietaria de una peluquería, agradeció el apoyo recibido a través de este programa y destacó el impacto positivo que ha tenido en su negocio.
Explicó que el financiamiento le permitió adquirir un equipo de aire acondicionado de mayor capacidad, mejorando las condiciones tanto para sus clientes como para el personal que labora en el establecimiento.
“Aquí, en la peluquería, teníamos un aire acondicionado con el que empezamos, pero ya no era suficiente y pasábamos mucho calor. Gracias a este financiamiento pude comprar uno de mayor capacidad y ahora tanto nuestros clientes como nosotros estamos más cómodos. Me siento muy agradecida con mis compañeras del grupo Mujeres Sinaloenses porque, gracias a ellas y a este esfuerzo conjunto, hoy la presidenta puede estar aquí en nuestra peluquería”, expresó.