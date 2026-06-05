$!Gobierno de Culiacán entrega apoyos para 12 emprendedoras del Municipio

CULIACÁN._ La Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, entregó cheques a integrantes del grupo “Mujeres Sinaloenses”, conformado por 12 emprendedoras que recibieron financiamiento para fortalecer y hacer crecer sus negocios. Los apoyos otorgados forman parte del programa Mujeres Emprendedoras por el Bienestar que impulsa el Gobierno Municipal. Durante el evento, la Alcaldesa destacó que esta entrega representa la continuidad de una estrategia que busca impulsar la economía de las mujeres mediante el acceso a créditos accesibles para el desarrollo de actividades productivas.





“Hoy continuamos con estos grupos; son nuevamente 12 mujeres, igual que la semana pasada. En esta ocasión se trata de emprendedoras dedicadas al cuidado del cabello, manicure y pedicure, así como a la comercialización de alimentos. Son mujeres trabajadoras que buscan fortalecer sus negocios y mejorar sus ingresos familiares”, expresó. Ramos Villarreal detalló que, desde el inicio del programa, el Ayuntamiento ha invertido alrededor de 15 millones de pesos, mientras que la dispersión total de recursos a través de las instituciones bancarias supera los 143 millones de pesos.



