$!Gobierno de Culiacán entrega equipo de cómputo a Secundaria General 5

CULIACÁN._ La Alcaldesa de Culiacán Ana Miriam Ramos Villarreal entregó 10 equipos de cómputo a la Escuela Secundaria General número 5, en respuesta a las solicitudes realizadas por alumnas y alumnos y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la infraestructura educativa en el Municipio. Ramos Villarreal recordó que, en una visita anterior, la institución fue beneficiada con la entrega de equipamiento para el taller de costura por parte del Alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil.

“Se generó el compromiso de regresar para entregar este equipo de cómputo y hoy estamos aquí para cumplirlo”, reafirmó. La Alcaldesa invitó a las y los estudiantes a aprovechar el nuevo equipamiento para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y complementar las actividades académicas del plantel.

En representación de la comunidad escolar, Angeiry Rodríguez agradeció la entrega de los nuevos equipos, los cuales —dijo— sustituyen a los anteriores y permitirán acceder a mejores herramientas para su formación académica. “Me siento muy feliz porque ya no vamos a batallar tanto; vamos a contar con más programas y mejores herramientas para aprender”, expresó.