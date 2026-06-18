$!Gobierno de Culiacán entrega más apoyos del programa Mujeres Emprendedoras por el Bienestar

CULIACÁN._ El Gobierno de Culiacán continúa con la entrega de apoyos del Programa Mujeres emprendedoras por el Bienestar, que en esta ocasión correspondió al grupo “Chicas Bicentenario”, quienes recibieron recursos por 117 mil pesos. Se trata de un programa que el Gobierno Municipal impulsa para pequeños negocios y comercios del Municipio comandados por mujeres.





La Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal destacó que el programa registra una dispersión total de 143 millones de pesos, con un impacto directo en alrededor de 7 mil 100 mujeres beneficiarias y la integración de 476 grupos. Destacó que el objetivo principal de este programa, impulsado por el Ayuntamiento de Culiacán, es fortalecer los emprendimientos y negocios de las jefas de familia para que puedan generar ingresos propios.

“Es un grupo conformado por 12 mujeres; todas se dedican al comercio, la venta de alimentos y diversos productos”, señaló. La Presidenta Municipal invitó a las mujeres interesadas en recibir este apoyo a acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal.



