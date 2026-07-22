$!Gobierno de Culiacán entrega sillas de ruedas a personas adultas

CULIACÁN._ El Gobierno de Culiacán, a través del DIF Bienestar, entregó sillas de ruedas a 30 personas en situación de vulnerabilidad, con las cuales fortalecen su movilidad, autonomía y calidad de vida. La Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, encabezó la entrega de 30 sillas de ruedas a personas adultas con discapacidad motriz, como parte de los apoyos permanentes que brinda el Sistema DIF Bienestar Culiacán para mejorar la movilidad y favorecer una vida con mayor independencia.

Acompañada por el director general del DIF Bienestar Culiacán, Cirilo Celis Acuña, la Alcaldesa entregó los apoyos a los beneficiarios, así como a familiares de quienes, debido a su condición de salud, no pudieron acudir al evento. Durante su mensaje, Ramos Villarreal destacó que cada silla de ruedas representa una oportunidad para que las personas recuperen autonomía, realicen con mayor facilidad sus actividades diarias y mejoren su calidad de vida.

“Más que una simple silla, sabemos que representa mucho más para ustedes y para sus familias. Significa autonomía, una mejor movilidad dentro de su hogar y la posibilidad de realizar sus actividades con mayor seguridad e independencia”, expresó. La Alcaldesa subrayó que el Ayuntamiento de Culiacán mantiene firme su compromiso de trabajar todos los días por el bienestar de las familias, acercando programas y servicios directamente a las colonias, incluso durante el periodo vacacional.

En ese sentido, destacó que las Jornadas por la Paz continúan recorriendo diferentes sectores del municipio para acercar servicios gratuitos, fortalecer la convivencia comunitaria y atender de manera directa las necesidades de la población. “Sepan que también estamos en las colonias con las Jornadas de Paz, más que apostar por seguridad, sepan que está la Guardia Nacional para apoyarnos, ellos nos apoyan con diversos servicios, ingenieros, cortes de cabello así como el DIF con servicios sin costo”, añadió.

A nombre de las personas beneficiarias, la señora Lorena Macías agradeció el trato humano y respetuoso que recibió durante el proceso para acceder al apoyo, destacando la sensibilidad con la que el personal del DIF atiende a quienes acuden en busca de ayuda. “La atención desde que llegué aquí ha sido excelente, me han atendido como un ser humano valioso que es lo que yo siempre busco y digo, el hecho de que estemos en una silla de ruedas no quiere decir que no valgamos, valemos más y desde que yo llegué aquí me han dado la importancia y el lugar que merezco”, puntualizó.