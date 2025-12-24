Gobierno de Culiacán ha intervenido 12 mil 859 baches en 2025

En atención a los reportes realizados por la ciudadanía, el Ayuntamiento de Culiacán mantiene activos los trabajos de rehabilitación vial a través del programa permanente de bacheo, informó la Dirección de Obras Públicas Municipales.

Durante 2025, el Ayuntamiento de Culiacán ha intervenido un total de 1 mil 334 calles y atendido 12 mil 859 baches en diversas colonias y sectores del municipio, como resultado de la atención a las solicitudes ciudadanas.

Durante la presente semana, las cuadrillas municipales intervinieron cinco sectores considerados prioritarios, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación en calles y avenidas de alta afluencia vehicular y peatonal.

Las labores se realizaron en la Calle Barcelona, entre Bulevar de las Torres y Calle Valencia, en el Fraccionamiento Casas Blancas; en el Eje Federalismo, en el tramo comprendido entre M. Zambada y Emiliano Zapata; así como en la Calle Fernando Cuen, del Bulevar de las Torres a José María Velazco, en la Colonia Nakayama.

De igual manera, se efectuaron trabajos en Constituyentes Fernando Cuen, entre Heriberto Jara y Bulevar de las Torres, en la Colonia Pemex, y en la Calle Cruz Medina, entre Avenida Aztlán y Otomíes.

El Gobierno Municipal dio a conocer que el programa continuará el viernes 26 y sábado 27 de diciembre, con acciones programadas en colonias como El Palmito, Nakayama, Díaz Ordaz, Independencia y Esthela Ortiz, además de sectores como Capistrano, Barrancos y Tres Ríos, entre otros puntos de la ciudad.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de mantenimiento urbano, orientada a brindar mayor seguridad y mejores condiciones de movilidad a quienes transitan diariamente por la ciudad.