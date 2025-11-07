$!Gobierno de Culiacán ha pagado 76.2 millones de pesos en rezago de primas de jubilación

CULIACÁN._ En los últimos cuatro años, el Gobierno de Culiacán ha destinado 76.2 millones de pesos para atender el rezago en la entrega de primas de jubilación.

Según las cifras del Gobierno Municipal, se han beneficiado a 334 trabajadores.

Este viernes, el Ayuntamiento de Culiacán y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán realizaron la entrega de 25 cheques correspondientes a las primas de jubilación, en un acto encabezado por el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

En el evento, el Presidente Municipal expresó su compromiso de continuar reduciendo el rezago en este rubro.

Gámez Mendívil señaló que desde el inicio de su administración se propuso atender una deuda histórica con las y los trabajadores jubilados.