$!Gobierno de Culiacán ha pagado 76.2 millones de pesos en rezago de primas de jubilación

CULIACÁN._ En los últimos cuatro años, el Gobierno de Culiacán ha destinado 76.2 millones de pesos para atender el rezago en la entrega de primas de jubilación.
Según las cifras del Gobierno Municipal, se han beneficiado a 334 trabajadores.
Este viernes, el Ayuntamiento de Culiacán y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán realizaron la entrega de 25 cheques correspondientes a las primas de jubilación, en un acto encabezado por el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.
En el evento, el Presidente Municipal expresó su compromiso de continuar reduciendo el rezago en este rubro.
Gámez Mendívil señaló que desde el inicio de su administración se propuso atender una deuda histórica con las y los trabajadores jubilados.
“Cuando llegamos había un gran rezago. Hemos entregado casi 80 millones de pesos en jubilaciones y, aunque aún queda camino por recorrer, seguiremos trabajando para que ningún compañero se quede sin disfrutar lo que con tanto esfuerzo ganó”, destacó.
El Alcalde subrayó la importancia de garantizar justicia laboral a quienes sostienen el funcionamiento del Gobierno municipal día con día, incluso en las circunstancias más difíciles.
“La basura no se detiene, las calles siguen iluminadas y los servicios continúan porque detrás de todo eso hay personas comprometidas. Es justo que puedan retirarse con tranquilidad y dignidad”, afirmó.
El secretario general del STASAC, Julio Duarte Apan, agradeció al Presidente Municipal su cumplimiento puntual con los compromisos financieros hacia las y los trabajadores.
“Desde que el Presidente Juan de Dios llegó, ha mostrado empatía con los trabajadores. Nos ha pagado en tiempo y forma los recursos comprometidos, y eso nos motiva a seguir trabajando con fuerza por la ciudad que todos amamos”, expresó.
El acto concluyó con un reconocimiento a las y los trabajadores jubilados por su entrega y compromiso con la ciudadanía.
El Alcalde reiteró que el objetivo de su administración es que, en adelante, los procesos de jubilación se realicen sin rezagos y en plazos administrativos razonables.
Pago de primas de jubilación a trabajadores del STASAC
Año 2022
58 trabajadores beneficiados
11 millones 873 mil pesos entregados
Año 2023
93 trabajadores beneficiados
19 millones 861 mil pesos entregados
Año 2024
98 trabajadores beneficiados
23 millones 689 mil pesos entregados
Año 2025 (marzo)
36 trabajadores beneficiados
8 millones 716 mil pesos entregados
Año 2025 (agosto)
24 trabajadores beneficiados
6 millones 209 mil pesos entregados
Año 2025 (noviembre)
25 trabajadores beneficiados
5 millones 882 mil pesos entregados
Total general:
334 trabajadores beneficiados
76 millones 232 mil pesos entregados
Fuente: Gobierno de Culiacán