$!Gobierno de Culiacán inaugura pavimentación de siete calles en la Calle 5 de Mayo

CULIACÁN._ El Gobierno de Culiacán inauguró la pavimentación de siete calles en la Colonia 5 de Mayo, en donde se invirtieron más de 3.5 millones de pesos. En un comunicado, la administración local destacó que se cumplió con el compromiso con las familias de ese sector al entregar las calles pavimentadas de la 367 a la 373 del programa municipal de mejoramiento vial.

Destacó que se tratan de obras integrales que mejoran la movilidad, fortalecen la seguridad y brindan mejores condiciones de accesibilidad para quienes habitan este sector. La obra representó una inversión de 3 millones 570 mil pesos e incluyó la pavimentación de 355.54 metros lineales, además de alumbrado público, banquetas, rampas para personas con discapacidad, pintura vial y señalamiento, permitiendo una circulación más segura tanto para peatones como para automovilistas.

Durante la entrega, la Presidenta Municipal Ana Miriam Ramos Villarreal recordó que el compromiso fue realizado apenas unos meses atrás y hoy se convierte en una realidad para las familias de la colonia. “Ahora sí ya pueden decir, ya sabemos a dónde se va el dinero que pagamos de nuestro predial. Ya puede un camión recolector de basura pasar por todas las calles. No sé si anteriormente a lo mejor se quedaba en algunas calles abajo que no podían subir, pues el día de hoy todo eso viene a solucionarse con estas pavimentaciones. Entonces, enhorabuena. Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy, que sean testigos de este gran avance en su colonia, que a lo mejor pues muchos llegaron desde pequeños o muchos más tienen toda su vida aquí”, manifestó.

Ramos Villarreal destacó que estas obras responden a necesidades que durante años manifestaron los vecinos, particularmente por tratarse de calles utilizadas diariamente por personas adultas mayores, niñas, niños y familias que requerían mejores condiciones para desplazarse con seguridad. Asimismo, resaltó que el nuevo alumbrado y la infraestructura complementaria permiten contar con vialidades más funcionales y seguras para toda la comunidad.

Informó además que, de acuerdo con el diagnóstico del Ayuntamiento, la colonia cuenta con 47 calles, de las cuales 35 ya se encuentran pavimentadas, reflejando un avance importante en el mejoramiento de la infraestructura urbana del sector. A nombre de los vecinos, Lamberto López agradeció al Gobierno Municipal por atender una petición que representaba una prioridad para la colonia. “Darle la bienvenida a esta su colonia, a esta su casa y agradecerle a la vez todo el apoyo que nos dio para esta petición de pavimentar esta calle, donde pues nos brinda mucha seguridad, cambia nuestras vidas día a día y pues cambia el entorno, entonces por eso le estamos muy agradecidas, agradecidos todos los vecinos, todos los compañeros por esta grande obra y esperamos que vengan más. Muchas gracias y sea bienvenida”, manifestó.