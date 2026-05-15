$!Gobierno de Culiacán limpia y poda vialidades clave de la ciudad

Con el objetivo de mejorar la fisonomía de la capital sinaloense, el Ayuntamiento de Culiacán intensificó este viernes las jornadas de limpieza integral y mantenimiento en diversos puntos estratégicos de la ciudad.

A través de la Dirección de Parques y Jardines, cuadrillas de trabajadores realizaron labores de poda de palmas y retiro de maleza en zonas de alta afluencia vehicular, buscando ofrecer entornos más ordenados para los automovilistas y peatones.

De acuerdo con la información oficial, las acciones de mantenimiento se concentraron inicialmente en el camellón de la prolongación Álvaro Obregón Sur y en las inmediaciones del Distribuidor Vial Humaya.