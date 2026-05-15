$!Gobierno de Culiacán limpia y poda vialidades clave de la ciudad

Con el objetivo de mejorar la fisonomía de la capital sinaloense, el Ayuntamiento de Culiacán intensificó este viernes las jornadas de limpieza integral y mantenimiento en diversos puntos estratégicos de la ciudad.
A través de la Dirección de Parques y Jardines, cuadrillas de trabajadores realizaron labores de poda de palmas y retiro de maleza en zonas de alta afluencia vehicular, buscando ofrecer entornos más ordenados para los automovilistas y peatones.
De acuerdo con la información oficial, las acciones de mantenimiento se concentraron inicialmente en el camellón de la prolongación Álvaro Obregón Sur y en las inmediaciones del Distribuidor Vial Humaya.
En estos puntos, se llevó a cabo una limpieza general de las áreas verdes para evitar el descuido de la imagen pública.
La autoridad municipal informó que este programa de atención no se detendrá, pues se tiene previsto que las brigadas avancen hacia el sector del Bulevar Las Torres en los próximos días.
Una vez concluidas estas etapas, se programarán nuevas intervenciones en otros sectores de la ciudad que presenten necesidades de mantenimiento.
Estas labores son para conservar los espacios públicos en condiciones óptimas y fortalecer el aspecto urbano de Culiacán.