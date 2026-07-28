$!Gobierno de Culiacán lleva apoyos alimentarios al Hospital Civil

CULIACÁN._ El Gobierno de Culiacán, junto con el DIF Bienestar, llevó este martes el programa Alajibua al Hospital Civil, donde ofrecieron comida caliente a familias que permanecen al cuidado de familiares hospitalizados. La Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal destacó que el programa tiene el compromiso de brindar apoyo y acompañamiento a quienes atraviesan momentos difíciles

En un comunicado, se informó que la Presidenta Municipal, acompañada del director general del Sistema DIF Bienestar Culiacán Cirilo Celis, recorrió las instalaciones del Hospital Civil de Culiacán, entregó personalmente los platillos y convivió con las y los usuarios, escuchó sus necesidades y refrendó el compromiso del Ayuntamiento de mantener una administración cercana y sensible con quienes más lo requieren. “Alajibua es el programa más noble del Sistema DIF Bienestar Culiacán, porque nos permite estar cerca de las familias que esperan la recuperación de sus seres queridos en los hospitales de la ciudad. Acercarles un plato de comida es también llevarles un mensaje de solidaridad, de esperanza y de que no están solos. Hoy entregamos tamalitos con frijoles puercos y ver la gratitud de la gente nos motiva a seguir trabajando por quienes más lo necesitan”, expresó la presidenta municipal.

En esta jornada se distribuyeron 150 platillos, integrados por tamales de elote, puerco y frijol, además de agua de sabor, brindando un apoyo alimentario que representa un alivio para las familias que permanecen durante largas horas en espera de noticias sobre la salud de sus seres queridos. Ramos Villarreal destacó que Alajibua no solo ofrece alimento caliente, sino que también fortalece el vínculo entre el gobierno municipal y la ciudadanía, ya que, a través de este programa, las familias pueden acercarse para realizar gestiones relacionadas con servicios públicos, programas sociales y otras necesidades que contribuyan a mejorar su bienestar.