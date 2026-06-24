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Gobierno de Culiacán lleva apoyos de agua potable a comunidades de la sindicatura de Emiliano Zapata

‘Sepan que no es la primera vez que estamos aquí, y no va a ser la última’: Ana Miriam Ramos Villarreal
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/06/2026 14:10
24/06/2026 14:10

CULIACÁN._ El Gobierno de Culiacán acudió este miércoles a la sindicatura de Emiliano Zapata, en donde entregó 5 mil litros de agua embotellada captadas durante la campaña Aquatón 2026.

La Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal encabezó la jornada de apoyo como parte de los recorridos que se realizan por diferentes comunidades.

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Ramos Villarreal compartió con población de la comunidad de Heraclio Bernal que, gracias a la donación de agua purificada por parte de empresas, ciudadanía y del Gobierno Municipal, a través del Sistema DIF Bienestar Culiacán, es posible la entrega de una dotación del agua por familia para hacer frente a la temporada de estiaje.

Subrayó que, al realizar de manera directa la entrega del insumo, también se aprovecha el espacio para atender las necesidades y gestiones de la comunidad.

“Así como en años pasados hemos estado aquí, sepan que seguimos presentes y vamos a seguir acompañándolos”, expresó.

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El director del Sistema DIF Bienestar Culiacán, Cirilo Celis Acuña, precisó que la presencia de la Alcaldesa durante la entrega representa una gran oportunidad para ampliar la atención y dar seguimiento a las gestiones planteadas por los habitantes.

“El año pasado también estuvimos apoyando a estas comunidades. Como saben, el DIF participa cada año en el Aquatón”, indicó.

En representación de los pobladores de la zona, el síndico municipal de Emiliano Zapata, Jorge Alberto Mendoza González, agradeció la visita de Ana Miriam Ramos Villarreal, a quien, dijo, harán llegar las necesidades más apremiantes de las localidades.

Durante esta jornada se benefició a 180 familias de las comunidades de Heraclio Bernal, Península de Villamotos, El Sinaloense, La Espinita, La Constancia, El Coronel, Nuevo Rosarito, Francisco Villa y La Esperanza.

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Ramos Villarreal compartió que actualmente el Ayuntamiento de Culiacán lleva a cabo inversiones en infraestructura hídrica mediante la construcción de plantas potabilizadoras para llevar agua potable a las sindicaturas.

También atendió las gestiones de la comunidad escolar y de habitantes de las rancherías, a quienes refrendó su compromiso de resolverlas en el corto plazo.

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