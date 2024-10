El gobierno de Culiacán no ha dimensionado la contingencia en materia económica y de seguridad que existe en la ciudad, están dando puros apoyos de 5 mil pesos, una bolsa muy limitada y sin diagnóstico. Además, el Alcalde debería estar preocupado por dotar al municipio de herramientas que nos permitan llegar a la paz y tranquilidad y no lo está haciendo, criticó el regidor Sadol Osorio Porras.

“Se necesita un verdadero diagnóstico y un verdadero apoyo extraordinario, no palmaditas en la espalda ni mejoralitos, estamos hablando de algo extraordinario, de una cirugía mayor y de un acompañamiento porque el comercio no se va a retirar mientras no se atiende el tema de seguridad”, expresó.

Debido a la crisis de inseguridad en la ciudad, iniciada el 9 de septiembre, el sector comercial ha registrado pérdidas económicas. A manera de respaldo, a finales de septiembre, el Ayuntamiento inició un programa de apoyos a comerciantes afectados por dicha crisis.

Sin embargo, el programa solo aplica para los comerciantes, locatarios y tianguistas que tengan permiso para vender en la vía pública.

Osorio Porras cuestionó estas medidas económicas implementadas en Culiacán, ya que los apoyos ofrecidos, que consisten en montos de 5 mil pesos, son insuficientes para atender las necesidades reales de la población, además de que excluye a muchos otros sectores que también están afectados por la situación.

“Hay muchos segmentos de la población, llámese estéticas, salones de eventos, meseros, bandas, grupos norteños, personas que se dedican al tema estético o cualquier tema vespertino que están muy afectados y eso pues es limitativo porque tiene que estar en el padrón de mercados”.

Casi de manera simultánea con el arranque en el programa de apoyos, la Secretaria de la Defensa Nacional inició una revista extraordinaria de la Licencia Oficial Colectiva 2024 de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, que los mantiene desarmados e inoperantes desde entonces.

Tras la ausencia de los agentes, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Sedena asumieron la seguridad en Culiacán, pese a ello, los casos de robos y vandalismo a comercios se extendieron por el centro de la ciudad.

Para detener los delitos en dicho sector, a principios de octubre, el Ayuntamiento implementó un operativo de seguridad en esa zona. El Alcalde señaló que disminuyeron los índices de ese crimen, pero reconoció que los delitos de robo migraron hacia las colonias de la ciudad.

Sadol Osorio subrayó que sin un restablecimiento efectivo de la seguridad pública, la ciudad no podrá enfrentar los problemas en materia económica.

“Ya vamos a un mes sin policías municipales, sin el tema de Tránsito Municipal que yo también creo que eso también trae caos y le decía que el tema económico debe haber con un acompañamiento gubernamental en los tres niveles de gobierno, estatal, federal y municipal. No se va a reactivar la economía porque la entrega es un cheque de 5 mil pesos”, indicó.

“El Alcalde debería estar preocupado por dotar aquí el municipio de verdaderas herramientas que nos permitan llegar a la paz y tranquilidad y lamentablemente pues no lo vemos en ese tenor; él siguió empeñado en decir lo que dice el gobernador que dice que no pasa nada, entonces el Alcalde dice pues sí es cierto ‘no pasa nada’”.

Reprochó la inversión en eventos culturales y enfatizó que, en tiempos de crisis, las inversiones deben alinearse con las necesidades urgentes de la comunidad, como la seguridad y la economía.

“Se está invirtiendo en temas culturales, que lo vimos hace poquito cómo fue un rotundo fracaso el tema cultural cuando ahorita la gente está verdaderamente pidiendo seguridad y tranquilidad antes que cualquier otra cosa. Ahí vimos cómo la misma población le está diciendo a cuáles áreas hay que invertirle, no traer artistas, no andar trayendo ese tipo de cosas, ahorita es el tema económico y de la seguridad”.