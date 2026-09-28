$!Gobierno de Culiacán reconoce a niñas y niños cronistas

CULIACÁN._ El Gobierno de Culiacán premió a las niñas y niños ganadores del XV Concurso de la Niña o Niño Cronista de Culiacán 2026, con el que se reconoce el talento, la curiosidad y el interés de las infancias por conocer y narrar la historia de la ciudad. La ceremonia fue encabezada por la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal como parte de las actividades conmemorativas por el 495 aniversario de Culiacán. De acuerdo con un comunicado del Gobierno Municipal, en su mensaje, Ramos Villarreal alentó a las niñas y niños participantes a continuar cuestionando el entorno que los rodea, investigando su historia y fortaleciendo el cariño y sentido de pertenencia por Culiacán.





“Desde el Ayuntamiento de Culiacán seguiremos impulsando estos espacios, queremos a más niños y niñas que lean y pregunten”, expresó durante la ceremonia de premiación. La niña Regina Guevara Rubio, de sexto grado de la Primaria Juan Escutia, con la crónica “Entre harina, aroma y sabor: historia de la panificadora Hidalgo”, divulgó la tradición familiar que por años han mantenido en la elaboración del pan. Regina no solo comparte esta historia de éxito familiar, también comparte valores fundamentales que se han inculcado alrededor de este negocio, que es fuente laboral de jóvenes y también brinda apoyo a comedores comunitarios y hospitales. El niño José Luis Flores Molina, de quinto grado de primaria de Horizontes, Colegio Sinaloa A.C., con “El pitón de la aurora... una pregunta camino a casa me llevó al Culiacán de hace muchos años”, comparte en su crónica que, a partir de la curiosidad por saber más sobre los espacios de la ciudad, encontró un tesoro que le permitió conocer el pasado de la industria azucarera que dio identidad a la ciudad.

Durante esta edición se recibieron 212 crónicas, con la participación de 109 niñas y niños, de las cuales fueron seleccionados 10 trabajos ganadores. El certamen está dirigido a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria y de Educación Especial, con el propósito de incentivar la investigación y el conocimiento sobre la historia, personajes, monumentos, colonias, sindicaturas y demás elementos que forman parte de la identidad de Culiacán. La convocatoria de este año destacó que los 10 trabajos seleccionados tuvieron la misma calidad, por lo que no se establecieron primero, segundo o tercer lugar, reconociendo de manera igualitaria el esfuerzo y la creatividad de cada participante.

Las y los ganadores de esta edición son: 1. Regina Guevara Rubio, de 6.º grado de la Primaria Juan Escutia, con la crónica “Entre harina, aroma y sabor: historia de la panificadora Hidalgo”. 2. Aitana Geraldine Román Hernández, de 6.º grado de la Primaria General Ignacio Zaragoza, con “Difocur: el corazón del arte”. 3. Jesús Miguel Osuna Astorga, de 5.º grado de la Primaria Juan Banderas, con “Entre animales y recuerdos: la historia del Zoológico de Culiacán”. 4. José Luis Flores Molina, de 5.º grado de Horizontes, Colegio Sinaloa A.C., con “El pitón de la aurora... una pregunta camino a casa me llevó al Culiacán de hace muchos años”. 5. Jaime Cristóbal Pineda Zúñiga, de 6.º grado de la Primaria Prof. Ruperto Verdugo Palazuelos, A.C., con “El maestro que construyó el futuro de Aguaruto”. 6. Victoria Alejandra Sainz Castellanos, de 6.º grado del Instituto Lomas, A.C., con “Crónica de la colonia República Mexicana y sus alrededores (1987-2026)”. 7. Marcela Paulette Guijón Barraza, de 5.º grado de Horizontes, Colegio Sinaloa A.C., con “Crónica: Jardín Botánico Culiacán... una aventura entre naturaleza y...”. 8. Juan Sebastián Maciel Baldenebro, de 6.º grado de Activa Integral, con “Culiacán”. 9. Isabella Rivera González, de 6.º grado del Colegio SEBEC, con “La Lomita: 14 escalones con millones de historias”. 10. Jacob Enrique Payán Trujillo, de 6.º grado de la Primaria General Álvaro Obregón, con “La legendaria Escuela Álvaro Obregón”.

Francisco Padilla, cronista oficial de Culiacán, precisó que el concurso ha sido semillero de grandes profesionales en los últimos 15 años. Como parte de la premiación, las y los ganadores recibieron una tableta, un lote de libros, un reconocimiento firmado por las autoridades y souvenirs, como estímulo a su participación y al trabajo de investigación realizado.



